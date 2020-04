Hamme loopt massaal warm

voor ronde tegen corona Koen Baten

05 april 2020

12u18 0 Hamme Een hele dag lang vliegt er een helikopter door heel Vlaanderen om de mooiste boodschappen en woorden van dank in beeld te brengen. Ook in Hamme namen ze massaal deel aan de oproep om hun tuin te versieren of om de helikopter te begroeten.

Hamme was de afgelopen jaren altijd dorp van de Ronde en de karavaan passeerde langs de gemeente. Door omstandigheden kan dat dit jaar echter niet, maar de inwoners liepen toch warm voor de virtuele Ronde en versierden hun tuinen en gebouwen massaal.

Basisschool Sint-Pieter in de Slangstraat in Hamme voorzag een reuzehart. “Elk jaar proberen wij in beeld te komen tijdens de ronde, nu proberen we dit ook op een andere manier", zegt Thom Nelis. “Het reuzehart is voor de renners, maar ook voor onze leerlingen die we al drie weken missen. We denken ook aan de getroffen families en de slachtoffers, maar even goed aan de zorgverleners die dag en nacht paraat staan", klinkt het. Naast het reuzehart werd er ook een boodschap met verf gespoten.

Ook op het Spurt in Hamme, waar elk jaar een groot feest gehouden wordt, waren er tal van versieringen te zien in de tuinen. De gemeente draagt iedereen duidelijk een warm hart toe in deze periode.