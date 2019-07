Hamme feest op 5 juli Koen Baten

02 juli 2019

15u54 2 Hamme Op 11 juli wordt er in heel Vlaanderen feest gevierd. In Hamme doen ze dit al op vrijdag 5 juli. Het wordt een bijzonder muzikale avond waarbij niemand minder dan Geena Lisa en haar band aanwezig zullen zijn. Geena heeft Hamse roots en komt dus terug naar haar thuisstad.

De zangeres zal ook een special guest meebrengen, maar dat blijft voorlopig nog geheim. Het optreden gaat door in Jan Tervaert. Er zijn nog enkele plaatsen beschikbaar, maar snel zijn is de boodschap. De toegang is gratis, maar je moet je wel op voorhand aanmelden. Dat doe je via de website van Jan Tervaert.

De avond start om 20 uur met een openingswoord door schepen van Cultuur Lotte Peeters. De cultuurraad zal ook een bar uitbaten.