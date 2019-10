Hamme en Berlare keuren mobiele camera’s aan glasbollen goed Koen Baten

16u00 0 Hamme Na dat een heel pak andere gemeentes het ook al goedkeurden, volgen nu ook Hamme en Berlare het voorbeeld om mobiele camera’s aan glasbollen te plaatsen. Verko zal instaan voor het plaatsen van deze camera’s. De camera’s moeten sluikstorten aan de glasbollen tegengaan.

Het afvalbedrijf beschikt over tien mobiele camera’s die gelijktijdig overal in het werkingsgebied kunnen worden ingezet. Eerder gaven al vier gemeenten de toestemming om de camera’s te plaatsen, en nu doen dus ook Berlare en Hamme dit.

De camera’s zullen vooral geplaatst worden op locaties waar veel aan sluikstort gedaan wordt. De beelden zullen dan bekeken worden door een vaststeller van Verko zelf. Indien er personen betrapt worden zullen de beelden doorgegeven worden aan de poliie.

“Met deze dienstverlening ondersteunen we onze gemeenten verder in de strijd tegen zwerfvuil en sluikstort. We ergeren ons allemaal aan achtergelaten afval in het straatbeeld. Door goed te sensibiliseren hebben we in het verleden al positieve resultaten bereikt, maar met handhaving kunnen we nog een stukje verder gaan”, zegt voorzitter Dirk Abbeloos.