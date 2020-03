Hamme doet oproep voor mondmaskers, wegwerpschorten en veiligheidsbrillen Koen Baten

20 maart 2020

17u34 0 Hamme De gemeente Hamme doet een oproep naar medisch materiaal voor de woonzorgcentra in hun gemeente. Er is een groot tekort aan mondmaskers en medisch materiaal om de perfecte zorg te kunnen voorzien. Ook flesjes ontsmettende handgel zijn nodig.

In verschillende rusthuizen, onder meer in Moerzeke, is er een groot tekort aan mondmaskers. Daar hebben ze er maar liefst 5.000 nodig om hun werking verder te kunnen garanderen. Ze doen dan ook een oproep aan de bewoners om zelf mondmaskers te maken en deze aan hen te bezorgen. De campus Sint-Jozef bevindt zich in de Molenstraat in Moerzeke.

Ook wegwerpschorten, veiligheidsbrillen en ontsmettende handgel zijn nodig. De gemeente vraagt ook aan de winkels, bedrijven, particulieren en organisaties die beschikken over deze middelen of ze deze zouden kunnen brengen naar de kantoren van de gemeente op het Zwaarveld in Hamme. Dit kan van maandag tot vrijdag van 8 uur tot 12 uur ’s middags. De geleverde middelen worden dan verdeeld over het hele grondgebied.

Via de volgende website kan je zelf vinden hoe je gemakkelijk een mondmasker kan maken. Hier vind je een door FOD Volksgezondheid aanbevolen patroon én de juiste werkwijze terug om zelf mondmaskers te maken.