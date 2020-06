Hamburgerrestaurant Deluxeburger opent volgende week (met twee maanden vertraging) de deuren Koen Baten

08 juni 2020

14u15 3 Hamme Peter en Karel De Bruecker, vader en zoon uit Aalst, openen op 17 juni eindelijk de deuren van hun tweede vestiging van ‘Deluxeburger’ openen. De opening liep door de coronacrisis twee maanden vertraging op, maar het is klaar om er volop tegenaan te gaan. “De vraag in Hamme is duidelijk groot, want we krijgen nu al enorm veel reactie”, klinkt het.

Peter en Karel De Brucker, vader en zoon, namen in 2012 een hamburgerrestaurant in Aalst over. Acht jaar later waren ze klaar om uit te breiden en viel hun oog op de Roodkruisstraat in Hamme om daar de tweede ‘Deluxeburger' te openen. “We speelden onmiddellijk met het idee om richting Sint-Niklaas te gaan voor ons tweede filiaal”, vertelt Karel. “Hamme is een zeer warme en levendige gemeente met heel wat sfeer, dus was het voor ons de ideale locatie om hier onze tweede vestiging te openen.”

De bedoeling was om op 1 april open te gaan, maar kort daarvoor sloeg het coronavirus keihard toe en kon hun zaak nooit op tijd open gaan. “Aangezien we van Aalst afkomstig zijn en geen verplaatsingen meer mochten doen, konden we ook niet verder werken in onze zaak en liep alles vertraging op”, vertelt Karel. “Dat er nu toch licht is aan het einde van de tunnel en dat we volgende week onze zaak kunnen openen, maakt ons uiteraard heel gelukkig.”

Zestien verschillende soorten burgers

Het burgerrestaurant serveert maar liefst zestien verschillende soorten burgers. “Al onze verschillende soorten zijn dan ook nog eens verkrijgbaar met kip of rund”, klinkt het. “Daarnaast voorzien we ook een vegetarische burger voor de liefhebbers. Alles wordt bij ons zelf ter plaatse klaargemaakt, waardoor het zeker vers is. Dat is waar we ons kunnen in onderscheiden van andere zaken”, vertelt Karel.

“Wanneer gaan jullie open?”

De opening staat nu voor volgende week gepland en daar kijkt het duo enorm naar uit. “Iedereen die hier de laatste dagen passeerde, stelde ons vragen wanneer we open gingen en wanneer ze hier terechtkonden. Het kriebelt dus duidelijk niet alleen bij ons, maar ook bij de bewoners in Hamme en daar zijn we wel heel blij om", aldus Karel en Peter. Uiteraard hebben ze voor de opening van hun zaak ook rekening gehouden met de maatregelen. “We moeten nog een tafel wegnemen om de veilige afstand te voorzien, maar verder zijn er handgel en mondmaskers in overvloed zodat we een veilige bediening kunnen garanderen.”

Wie het niet ziet zitten ter plaatse te eten, kan ook bestellen en afhalen. “Voorlopig voorzien we alleen leveringen in Hamme, later zullen we bekijken of we dit nog kunnen uitbreiden naar de deelgemeenten”, klinkt het.

Info: www.deluxeburger.be.