Halve oversteekplaats in Drapstraat eindelijk aangepakt Koen Baten

16 maart 2020

12u36 0 Hamme Het probleem met het halve zebrapad in de Drapstraat in Hamme werd maandag eindelijk aangepakt. De firma begon ‘s ochtends met de signalisatie te plaatsen en zal er voor zorgen dat het zebrapad na enkele maanden wachten weer volledig is.

De bewoners hebben er enkele maanden op moeten wachten, maar vandaag is de firma dan toch al begonnen met het spuiten van het zebrapad in de Drapstraat. Dit zorgde al een tijd lang voor gevaarlijke situaties. “De reden waarom dit zo lang op zich liet wachten, was dat het eerst lang genoeg droog moest zijn”, liet schepen Koen Mettepenningen vorige week nog weten.

Naast het zebrapad wordt er ook een fietssuggestiestrook aangelegd. Ook in de Damstraat zullen er nieuwe lijnen gespoten zodat de verkeerssituatie overal weer veilig is.