Haard buiten aan woning vat vuur, schade beperkt Koen Baten

06 juni 2019

08u44 0

Op het Koning Albertplein in Hamme is rond middernacht een brand aan woning ontstaan. Het vuur ontstond aan een buitenhaard aan de garage en zorgde voor heel wat rookontwikkeling. “De bewoners merkten het vuur op toen de elektriciteit was uitgevallen en ze de rook zagen", zegt Paul Van Der Cruyssen.

De brandweerkazerne lag op enkele meters van waar de brand ontstond, dus kon de brandweer het vuur snel doven. De schade bleef beperkt tot de omgeving van de schouw. De precieze oorzaak was niet duidelijk. Er vielen geen gewonden. Er werd een grondige controle gedaan van de garage en de omgeving om te zien of het vuur volledig onder controle was.