Grote snelheidsborden moeten discussie over zichtbaarheid in de kiem smoren Koen Baten

08 oktober 2019

17u03 6 Hamme In het straatbeeld in Hamme zijn bijzonder grote verkeersborden verschenen. Dit is geen foutje van de gemeente, maar is bedoeld om bestuurders die het niet zo nauw nemen met de snelheidsbeperkingen beter te waarschuwen. “Nu kunnen de bestuurders niet meer zeggen dat ze het verkeersbord niet gezien hebben”, aldus schepen van Mobiliteit Koen Mettepenningen (CD&V).

Sinds 2017 is de gemeente Hamme ingedeeld in verschillende snelheidszones. In heel wat straten geldt een maximale snelheid van 30 kilometer per uur. “Deze maatregel vraagt een aanpassing van het rijgedrag, maar dat is voor sommige bestuurders blijkbaar niet zo eenvoudig”, zegt schepen van Mobiliteit Koen Mettepenningen.

En dus kocht de gemeente extra grote verkeersborden aan. “Met deze borden willen we de weggebruiker aan het doel van deze snelheidsbeperking herinneren”, klinkt het. Op de borden staat telkens aangegeven dat het om een zone 30 gaat, met daar bovenop het opschrift ‘Groot genoeg?’. “We hebben in totaal die zo’n borden, die overal in de gemeente geplaatst kunnen worden”, aldus Mettepenningen. Op dit moment staat één van de borden aan de kerk in Hamme-Zogge. “We hopen dat ze voldoende opvallen, zodat er in de toekomst geen discussie mogelijk meer is als bestuurders zeggen dat ze het verkeersbord niet gezien hebben”, besluit de schepen.