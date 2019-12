Groen licht voor herinrichting Tasibel-site: Project voorziet in meer dan 100 woningen voor jong, oud en mensen met zorgnoden Koen Baten

18 december 2019

11u26 4 Hamme De sociale huisvestingsmaatschappij De Zonnige Woonst en het gemeentebestuur van Hamme zijn al vele jaren bezig met het plannen van een grondige vernieuwing van de Tasibel-site. Na vele jaren van onderzoeken voeren en plannen is er groen licht om de site in het centrum nieuw leven in te blazen. Er zou plaats zijn voor meer dan 100 woningen voor jong, oud en mensen met zorgnoden. Voor het project werkt de Zonnige Woonst samen met Astor vzw.

Al in 2014 waren er plannen vanuit De Zonnige Woonst om de site van de oude textielfabriek Tasibel om te vormen tot een woonsite met meer dan 100 woongelegenheden. In de loop der jaren werd er grondig gewerkt aan de plannen voor een nieuwe invulling van de site. “We hebben jarenlang alles grondig voorbereid om van start te kunnen gaan”, zegt Guy Van Gucht, directeur van De Zonnig Woonst. Voor de volgende jaren zou er intussen wel goed nieuws zijn en kreeg men groen licht om de site in het centrum van Hamme nieuw leven in te blazen.

Voor dit project slaan Astor vzw en De Zonnige Woonst de handen in elkaar. “We willen er samen een betaalbare en zorgzame buurt van maken. Iedereen moet toegang krijgen tot de site met kwaliteitsvolle woningen en aangename publieke ruimtes”, klinkt het bij Astor. “We houden rekening met de groeiende bevolking en de vergrijzing, maar ook met de kleinere gezinnen en het toenemend aantal mensen dat zorg nodig heeft.”

Dienstencentrum

Op de site zouden verschillende wooneenheden gebouwd worden. Het gaat dan zowel om eengezinswoningen, assistentiewoningen en studio’s, voor jong en oud. Naast de wooneenheden zou er ook een dienstencentrum komen met een therapeutisch bad, sociaal restaurant, kinderopvang en klusjesdiensten. Er zou ook een paramedisch centrum op de site aanwezig zijn. “De omgeving wordt autoluw en zal ook open en groene ruimte bevatten”, klinkt het.

De totale site bevat 5 hectare en zal een hele tijd duren om volledig te realiseren. Ook de burger zal doorheen het hele proces van het project betrokken worden. Zo was er eerder deze week, maandag 16 december, al een eerste vergadering waarin het project werd voorgesteld. “Het Tasibel-project sluit aan bij de visie van de gemeente om de kern te versterken. De locatie in het centrum is uniek en geeft vele kansen om een leuke buurt te creëren waar alle bewoners zich thuis kunnen voelen”, klinkt het.

De Zonnige woonst gaf de opdracht uit aan Astor vzw. “Zij hebben nu zes maanden de tijd om een vast project op te maken en dit voor te stellen. De opdracht is gegund aan hen en we laten het nu door hen verder behandelen, maar wij zijn vanuit onze opdracht om dit soort sites te creëren zeker tevreden”, besluit Van Gucht.