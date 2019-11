Groen houdt inspraakmoment over nieuwe bestuursakkoord Koen Baten

26 november 2019

11u14 0 Hamme Groen Hamme houdt op 16 december een inspraakmoment over het nieuwe bestuursakkoord en enkele thema’s die daar in aan bod komen. “Wij willen onze kiezers de kans geven om aan te tonen waar zij de klemtoon op willen zien in het nieuwe akkoord", aldus voorzitter Peggy Geerinckx.

Inwoners en vertegenwoordigers van de Hamse verenigingen krijgen op 16 december de kans van groen om hun inbreng te doen over diverse onderwerpen die deel uitmaken van het akkoord. Thema’s zoals verkeer, milieu, sociale zaken, jeugd, sport en cultuur zullen aan bod komen die avond voor het centrum en de deelgemeentes.

“De gemeenteraadsleden van groen zullen hierover op 18 december dan in gesprek gaan met de meerderheidspartijen als ze hun plannen rond het bestuursakkoord verder ontvouwen", aldus Geerinckx. Wie graag wil langskomen tijdens de avond kan dit laten weten via groenhamme9220@gmail.com. De avond gaat door in zaal Den Bond in Hamme en start om 19.30 uur.