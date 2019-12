Groen Hamme plant boomplantactie samen met natuurpunt Koen Baten

23 december 2019

18u36 1 Hamme Op 29 februari 2020 plant de afdeling van Groen Hamme een actie samen met natuurpunt om bomen te planten. Natuurpunt kocht recent 20 hectare aan en is bezig met deze massaal te beplanten. Ook de partij wil hiertoe een handje toesteken. “Wij hebben ook enkele vrijwilligers die die dag een boom zullen planten", aldus Peggy Geerinckx.

De plantactie gaat door in Derde-Grootbroek in Hamme-Moerzeke. De partij zal die dag enkele vrijwilligers ook naar daar sturen om bomen te planten. De actie start om 10.00 uur en eindigt om 16.00 uur. Er is ook de mogelijkheid om te genieten van een hapje en een drankje en een natuurwandeling.

Een boom planten kost vijf euro. Die dag heb je ook de mogelijkheid om een boodschap aan je boom te hangen met een kaartje. “Wij dragen graag ons steentje bij aan deze actie en hopen zo op meer groen", klinkt het.

Wie een boom zelf wil planten kan contact opnemen via actiegroen@hotmail.com of ter plaatse bij een van de vrijwilligers.