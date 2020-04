Groen Hamme levert pralines

aan woonzorgcentra Koen Baten

10 april 2020

14u46 1 Hamme Groen Hamme heeft gisteren per fiets pralines laten afleveren aan verschillende woonzorgcentra in Hamme. Ze gingen op drie verschillende locaties de pralines afleveren voor het verzorgend personeel.

Met de actie wilde de partij het verzorgend personeel in de woonzorgcentra een hart onder de riem steken. “Het is een kleine actie waarin wij onze appreciatie willen duidelijk maken", aldus Peggy Geerinckx van Groen Hamme. “Wij willen ook mee nadenken over de situatie en hoe alles kan aangepakt worden in de woonzorgcentra om tegen het virus te strijden", klinkt het.

De partij ging pralines afleveren in wzc Meulenbroek, kortverblijf mira en

wzc Sint-Jozef in Moerzeke.