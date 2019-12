Groen Hamme kritisch voor beleidsplan: “Zien ook wel positieve punten” Koen Baten

20 december 2019

14u30 4 Hamme Groen Hamme is kritisch voor het beleidsplan dat het gemeentebestuur deze week heeft voorgesteld. De partij vindt dat ze al een eerste grote kans gemist hebben om de bevolking echt te betrekken zoals ze hadden aangekondigd bij de start van de legislatuur. “Het plan heeft echter ook goede punten zoals het aanpakken van de Strijderslaan en de Heirbaan in Zogge”, zegt Agnes Onghena.

De partij blijft vooral op het vlak van leefmilieu op zijn honger zitten. “Er is veel aandacht voor zwerfvuil, wat goed is, maar de verdere concrete plannen zijn voor ons te beperkt. We lezen niets over compensatie van de bomen die de gemeente massaal rooide aan de grote markt, wat nochtans hoort in de huidige maatschappij", klinkt het.

Net zoals Open VLD betreurt ook Groen het beperkte budget dat voorzien werd ter ondersteuning van de lokale handelszaken in het centrum gedurende de werken op de markt. “De nood is daar hoog, maar het ontbreekt toch wel een beetje. Wij blijven dus bijzonder kritisch over de plannen en zullen ons constructief opstellen in de toekomst zodat wij verbeteringen kunnen krijgen waar nodig.”

De partij wil tot slot ook echt werk maken van participatie. “Het gemeentebestuur toont hier gebrek aan. Wij organiseerden daarom een publiek inspraakmoment waarop iedereen kon langskomen. Alle input nemen wij mee naar de gemeenteraad in de toekomst”, klinkt het.