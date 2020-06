Groen Hamme doet tal van voorstellen voor relanceplan na corona Koen Baten

23 juni 2020

17u54 0 Hamme Oppositiepartij Groen heeft een pakket met tal van voorstellen klaar voor de gemeente Hamme om terug op te starten na de coronacrisis. De maatregelen kwamen tot stand na een debat met hun leden. Zij leggen dit voor aan de gemeente. “Sommige thema’s kunnen voor ons zeker verder reiken dan wat nu op tafel ligt", klinkt het.

De partij juicht heel wat mogelijkheden toe en is fan van de sportbon die op tafel ligt. De partij vraagt echter om ook voldoende banken te zetten aan sportterreinen voor mensen die willen rusten en genieten. Daarnaast mist de partij ook een aanbod voor de deelgemeenten.

Hierbij vindt u de voorstellen vanuit Groen Hamme die wij aan het college zouden willen voorleggen in het kader van het gemeentelijk relanceplan, aanvullend op de voorstellen vanuit het bestuur in de informatieve commissie jongstleden. Zij kwamen tot stand na een online debat hierover met onze leden naar aanleiding van de commissie. Voor ons kunnen rond bepaalde thema’s de relanceplannen zeker verder reiken dan wat momenteel op tafel ligt.

Op het vlak van economie stelt de partij voor om de cadeaubons die voorzien zijn ook in kleinere bedragen te voorzien. Volgens de partij worden de bons ook het beste verdeeld in alle gemeente werkingen en diensten. “Zo kunnen we vermijden dat deze opgekocht worden en slechts enkelen hier van zouden kunnen genieten."

De partij is niet tevreden dat het voorstel op de laatste gemeenteraad om een eenmalige financiële en niet terugvorderbare tussenkomst van 250 euro niet voorzien wordt voor de gezinnen met schoolgaande kinderen. Dit is al snel 40.000 euro en vormt een wereld van verschil voor deze kinderen. Ook het feit dat er zo hard gefocust wordt op voedsel is voor de partij minder relevant.

“Het hoge aantal besmettingen in het WZC Meulenbroek blijft een grote bezorgdheid van ons. We willen nu niet zoeken naar mogelijke fouten maar mee zoeken naar oplossingen om bij een volgende golf het aantal besmettingen en overlijdens te verlagen”, klinkt het binnen de partij. Ze vragen tegen september een grondige evaluatie om besmettingen te voorkomen.

“Daarnaast stellen wij voor om een herdenking, een rouwplechtigheid te houden ter ere van alle corona-slachtoffers in Hamme. Hun familieleden hebben de kans niet gekregen om op een gepaste manier afscheid te nemen. Het zou een gemeenschap als Hamme sieren om daarvoor tijd en ruimte te maken. Het beste kan hiervoor samenwerking gezocht worden met alle geloofsgemeenschappen en met het vrijzinnig humanisme in Hamme”, aldus groen.