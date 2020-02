Groen Hamme deelt kaartjes uit voor busreizigers die het openbaar vervoer nemen te bedanken Koen Baten

14 februari 2020

19u57 0 Hamme Groen Hamme deelde vanochtend vroeg op het Tweebruggenplein koffiekoeken uit van een lokale bakker. Ze deden dit naar aanleiding van Valentijn en om de reizigers te bedanken om het openbaar vervoer te nemen. Tegelijk willen ze ook een later aanbod in de gemeente voor de bus en de trein te kunnen nemen.

In alle vroegte verzamelden ze op het plein om daar de reizigers te bedanken, maar meteen ook om een boodschap te verspreiden. Het aanbod van bus of trein is de laatste jaren stelselmatig achteruit gegaan. “Als het openbaar vervoer een echt alternatief wil zijn voor de wagen dan moet er meer, beter en betaalbaar openbaar vervoer komen”, zegt Groen gemeenteraadslid Mustafa Tokgoz. “Wij willen daar mee verandering in brengen. De laatste bus is nu om 21.55 uur en dat is veel te vroeg", klinkt het.

“We willen pendelaars op deze Valentrein vooral een positief gevoel geven en de buschauffeurs bedanken voor hun inzet” besluit Groen gemeenteraadslid Mustafa Tokgoz.