GO! Mira start nieuwe richting ‘Toerisme 2.0’ op: “Met deze richting willen we vooral naar toekomst van de sector kijken” Koen Baten

14 mei 2020

11u19 5 Hamme GO! Mira in Hamme start in september van dit jaar met het aanbieden van een gloednieuwe studierichting. De nieuwe richting zal ‘Toerisme 2.0’ heten. De richting kijkt vooral naar de evolutie van het toerisme in de toekomst en zal hier ook op inspelen.

“In de huidige tijdsgeest staan we volop voor een evolutie”, zegt directeur Vincent Browet. “Wij zijn er van overtuigd dat toerisme er in de toekomst helemaal anders zal uitzien en daarom richten wij deze nieuwe richting op. Gezien de huidige coronaperiode merken we nu al dat er heel wat veranderingen zijn.”

In de richting zal er onder meer ook gebruik gemaakt worden van virtual reality en een 3D-bril. “Ook duurzaam reizen zal meer opkomen en dat willen we ook uitspelen in deze opleiding”, klinkt het. De richting zorgt er voor dat je of wel meteen aan de slag kan op de arbeidsmarkt of nog verder kan studeren als je dat wil. Het is een opleiding op TSO-niveau, maar met mogelijkehden.

“Door het sterk groeiende leerlingenaantal, 30 procent tegenover het vorige schooljaar, ben ik erg blij dat we de studierichtingen ook kunnen uitbreiden”, zegt directeur Browet. “Naast deze twee richtingen met dubbele finaliteit blijft de school zijn droomstroom richtingen (ASO) trouw. We hebben al een sterk inspirerende wetenschappelijk richting, waar in de MIRALAB’s STE(A)M uitdrukkelijk aanbod komt. Daarnaast kan je ook nog kiezen voor Klassieke talen (Latijn) en de Humane wetenschappen. Die laatste twee vallen ook mooi binnen het domein van ‘taal & cultuur’.”