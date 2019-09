Go Mira Middenschool verwelkomt leerlingen met rode loper en ontbijt Koen Baten

02 september 2019

11u43 0 Hamme De Go Mira Middenschool heeft zijn leerlingen maandagochtend ontvangen op school met de rode loper en een lekker ontbijt. Ook de ouders waren meer dan welkom om samen het nieuwe schooljaar te starten.

Het was de directeur van de school zelf die de leerlingen persoonlijk verwelkomde. Binnen de school zelf stonden er verschillende picknicktafels en konden ouders en kinderen genieten van een heerlijk ontbijt. Ze mochten vandaag nog even lekker relaxen en elkaar al beter leren kennen. Er waren ook hangmatten voorzien voor de leerlingen om nog even te kunnen rusten alvorens de activiteiten van start gingen.