GO!Mira maakte kans op titel strafste school, maar zag droom in het water vallen door coronavirus Koen Baten

04 april 2020

15u21 2 Hamme De gemeenschapsschool Mira in Hamme maakte dit jaar kans om de strafste school te worden via radiozender MNM, maar ziet deze droom nu wegvallen door alle maatregelen rond corona. Het was leerlinge Nnenna Peeters uit 1A die de school stiekem had ingeschreven bij de radiozender. “We waren bij de laatste zeven finalisten, maar we zullen helaas nooit weten of we effectief de titel in de wacht konden slepen”, zegt directeur Vincent Browet.

Directeur Vincent Browet was aangenaam verrast toen hij hoorde van de nominatie. “Uiteraard vind ik onze school een straffe school, maar zo een wedstrijd zet wel alles op zijn kop", klinkt het. “Ik had nog enkele jaren gewacht met onze kandidatuur in te dienen. Dat een leerling dit heeft ingediend vind ik een knap initiatief. Wij streven namelijk met onze school naar eigenaarschap, wat hier het perfecte voorbeeld van is.”

Nnenna zelf was meteen gewonnen voor het idee om de school in te dienen. “Toen ik op Facebook over de wedstrijd las vond ik meteen dat onze school tussen het lijstje mocht staan", aldus de leerlingen. “Ik heb gewoon het vragenformulier ingevuld en alles geantwoord wat ik wist. Voor mij is deze school de strafste school omwille van hun manier van lesgeven. Met de virtual reality, een sociale school, enzovoort", aldus Nnenna.

Twee dagen na de bekendmaking kreeg de school echter een mail dat de wedstrijd niet door ging omwille van alle lessen die geschrapt waren. “Het is natuurlijk niet slim om dan leuke acties te gaan doen met alle leerlingen samen zo dicht op elkaar gepakt”, zegt Vincent. Voor hem was dit natuurlijk een logische beslissing. Hij is vooral trots op de erkenning die de school kreeg. “Het is prachtig dat een van onze leerlingen dit initiatief nam, dat leren we hen ook op school om dat te doen en dat maakt me trots”, klinkt het. Wie weet kan de school in de toekomst nog wel eens deelnemen aan de wedstrijd.