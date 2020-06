Gloednieuw Aldi-filiaal opent de deuren Koen Baten

24 juni 2020

10u32 2 Hamme In Hamme heeft het gloednieuwe Aldi-filiaal aan de Biezestraat vandaag de deuren geopend. In de nieuwe winkel wordt de nadruk gelegd op verse producten. De typische Aldi-formule met de lage prijzen blijft behouden.

Vaste klanten die vandaag terug naar Aldi gaan, kunnen terecht in een ruimte die een pak groter is dan het vorige filiaal. Met 1.200 vierkante meter verkoopruimte is er voor een serieuze uitbreiding gezorgd. Hiervoor kocht de keten aangrenzende panden op. “We hebben ook rekening gehouden met duurzaamheid en gekozen voor ledverlichting en regenwater- en warmterecuperatiesysteem. Op het dak werden maar liefst 400 zonnepanelen geïnstalleerd”, klinkt het.

De nadruk van de nieuwe winkel ligt op verse producten. “We hebben een groot aanbod verse groenten en fruit in onze zaak en daar zullen de klanten niet naast kunnen kijken”, klinkt het. Daarnaast is er ook een open bakkerij in de winkel.