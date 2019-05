Gisèle maakt viergeslacht compleet Koen Baten

23 mei 2019



Jolien De Smedt is op 26 maart van dit jaar bevallen van een dochter. Gisèle Spaenjers is het vierde meisje op rij in de familie waardoor er sprake is van een viergeslacht. Oma Valentine Heirweg (81) is bijzonder opgetogen over dit goede nieuws en fier op haar achterkleinkind. Zij geniet zichtbaar van de aanwezigheid van de kleine Gisèle. Ook de mama van Jolien en Jolien zelf zijn zeer blij met dit viergeslacht.