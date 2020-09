Gianluca Pollefliet hoopt op deelname aan EK: “Onzekerheid is niet echt leuk” Erik Vandeweyer

14 september 2020

11u49 0 Hamme Gianluca Pollefliet is aan een sterk seizoen bezig. De junior uit Hamme strandde in Heultje op de tweede plaats na Pieter Van Laer. Een toevalstreffer was die podiumplaats niet. De statistieken van Pollefliet ogen indrukwekkend. Hij hoopt dan ook dan hij volgende maand (8 tot 13 oktober) kan deelnemen aan het EK op de piste.

Wellicht zat er voor Gianluca Pollefliet in Heultje nog meer in dan de dichtste ereplaats. “Ik heb het in de laatste bocht weggegeven. We reden met een groep van zestien man naar de finish. Als sprinter rook ik kansen. Ik liet me echter vangen en kwam pas als derde uit die laatste bocht. Pieter Van Laer had al een kleine kloof geslagen die ik niet meer kon dichten. Er is leergeld betaald, maar daar zal ik niet van sterven.”

Indrukwekkende cijfers

Gianluca Pollefliet kon omwille van corona maar een beperkt programma afwerken. Toch zijn de uitslagen veelzeggend. “In de tien koersen die ik afwerkte, haalde ik acht keer het podium. Enkel in Zolder werd ik elfde en in Kieldrecht vierde. Drie keer mocht ik de zegebloemen mee naar huis nemen. Dat gebeurde in Pollare, Merksplas en Landskouter. In een normaal seizoen had de teller wellicht veel hoger kunnen oplopen. Het heeft echter weinig zin om daarover te zagen. Ik probeer er steeds het beste van te maken.”

De sterke prestaties van Pollefliet zijn uiteraard ook de bondsverantwoordelijken niet ontgaan. Hij werd geselecteerd voor het Europees kampioenschap op de piste dat half oktober in Italië wordt georganiseerd. Het is alleen op dit momenteel helemaal niet duidelijk of die titelstrijd wel zal doorgaan. “Ik heb deze winter al mooie uitslagen behaald op de piste en zou die lijn graag willen doortrekken op het EK. Op dit moment is er echter in Italië code oranje. De UCI zoekt naar alternatieven om de wedstrijden toch te laten doorgaan. Op dit moment heb ik echter geen zicht wat er precies uit de bus zal komen. Die onzekerheid is niet echt leuk.”