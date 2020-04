Ghislain en dochters zorgen voor hartverwamende boodschappen voor rusthuisbewoners Koen Baten

01 april 2020

14u58 9 Hamme Ghislain, Cindy en Nikki uit Hamme hebben vanochtend voor hartverwarmende boodschappen gezorgd aan het woonzorgcentrum Sint-Jozef in Moerzeke. Dit rusthuis wordt ook hard getroffen door het virus met 15 bewoners die in afzondering zitten. Met boodschappen op ballonnen wilden ze de bewoners een hart onder de riem steken.

De bedenkers hebben ook zelf een bewoonster, Cecile De Cock, die op dit moment in het woonzorgcentrum zit. Zij wilden hun mama oppeppen met enkele leuke boodschappen. De hele actie werd gefilmd en er was ook een gesprek via Skype met de vrouw, wat haar zichtbaar deugd deed. Cecile zelf wist van niets, maar was aangenaam verrast door de actie van haar familie. Zij kon alles vanuit het raam mee volgen.