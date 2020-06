Gevel van pas geopend hamburgerrestaurant beklad met haatboodschappen Koen Baten

27 juni 2020

10u51 0 Hamme Op 17 juni openden Karel en Peter De Bruecker uit Aalst hun tweede filiaal van Deluxeburger. Dit keer openden ze een zaak in Roodkruisstraat in Hamme. Nog geen tien dagen na hun opening werd de zaak al onder handen gepakt en zijn er haatboodschappen gespoten op de ramen. “We hebben geen flauw idee wie hier achter zit, maar zijn serieus geschrokken", vertelt Karel.

De schade werd deze ochtend vastgesteld aan hun zaak door de uitbaters. Zij zijn enorm geschrokken van de boodschappen. Op de ramen staat ‘Shame’ en ‘Ripoff’ gespoten in blauwe verf. “Onze ontvangst hier in Hamme was zo positief, en nu gebeurt dit. We zijn nog maar tien dagen open. Het is totaal onverwacht", klinkt het. In de zaak zelf waren er nog nooit problemen en ook de reacties waren overal positief. De uitbaters hebben dan ook geen enkel idee wie dit kan gedaan hebben. Karel en Peter zijn er het hart van in. Ze hadden al vertraging opgelopen met de opening omwille van het coronavirus, en nu hebben ze ook al meteen schade aan hun gevel.

“We weten niet of we de verf er nog van af zullen krijgen. We hopen natuurlijk van wel. De politie is ook op de hoogte en zal de nodige vaststellingen doen", vertelt Karel. “In de buurt staan geen camera’s en ook bij ons zijn deze nog niet aanwezig. Dus wie het ook gedaan heeft weten we op dit moment niet. We hopen dat er misschien iemand iets in de buurt heeft gezien", aldus Karel. Wie meer weet kan contact opnemen met de politiezone van Hamme/Waasmunster.