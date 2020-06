Geslaagde kippenactie in Hamme: 400 bewoners komen twee kippen halen om GFT-afval te verminderen Koen Baten

13 juni 2020

17u38 0 Hamme Op het Zwaarveld in Hamme konden vandaag alle geïnteresseerde inwoners van Hamme kippen komen afhalen. De bedoeling van de kippenverkoop door de gemeente is om het GFT-afval terug te dringen. Maar liefst 400 Hammenaren tekenden in op de verkoop.

Maar liefst 800 kippen werden er deze ochtend opgehaald, iets waar schepen van milieu Lotte Peeters (N-VA) trots op is. “Ik kan dit project alleen maar toejuichen. Het GFT-afval kan door de kippen zelf verwerkt worden en hoeft niet opgehaald te worden", aldus Peeters. “Bovendien kunnen de eigenaars ook genieten van lekkere verse eieren”, klinkt het .

Door de coronaperiode was het even zoeken voor het gemeentebestuur om de afhaal georganiseerd te krijgen, maar uiteindelijk is alles vlot verlopen. “Alles werd opgehaald met een ‘drive-through’”, klinkt het. “We konden hiervoor rekenen op een pak vrijwilligers dat alles veilig verliep en de bewoners toch bediend werden”, besluit Peeters.