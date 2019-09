Gemeenteraadslid Evelien D’hooghe stopt met politiek om te focussen op carrière en gezin Koen Baten

12 september 2019

08u56 3 Hamme Evelien D'hooghe, gemeenteraadslid voor Open Vld in Hamme, stopt met de politiek. Dat kondigde ze donderdag aan bij de start van de gemeenteraad. D’hooghe was bijzonder emotioneel bij haar afscheid. “Ik zet me graag voor de volle honderd procent in voor iets, en dat ging hier nog moeilijk dus moest ik een beslissing nemen.”

Evelien D’hooghe werd in oktober voor het eerst verkozen en zetelde sinds januari in de gemeenteraad. Na negen maanden neemt ze dus al afscheid van de politiek. “Ik heb in mijn partij heel wat leuke mensen leren kennen die ik zeker vrienden mag noemen”, zegt ze. “Ook hier in de gemeenteraad heb ik hard werkende mensen gezien die er alles voor doen om van de gemeente iets moois te maken. Ik wil me nu vooral focussen op mijn carrière en mijn gezin.” Op de achtergrond zal D’hooghe wel nog altijd de partij blijven steunen en bijstaan waar het kan.

Wie haar zal opvolgen, is op dit moment nog niet bekend. De gemeenteraadsvoorzitter bedankte haar voor haar bijdrage in de gemeenteraad.