Gemeenteraad gaat voor eerste keer sinds lockdown terug fysiek door maar wel op andere locatie Koen Baten

07 september 2020

14u24 0 Hamme Woensdag vergadert de gemeenteraad van Hamme voor het eerst terug fysiek. Tijdens de lockdown ging de gemeenteraad door via de computer en kwamen de schepenen en raadsleden niet meer samen. Dit wordt nu terug omgekeerd, maar de gemeenteraad gaat wel op een andere locatie door. “We zullen vergaderen in fuifzaal Hambiance, omdat daar voldoende ruimte kan gehouden worden", zegt burgemeester Vijt.

Na maanden vergaderen is het eindelijk terug tijd om elkaar in levende lijve terug te zien. “Het is belangrijk om een beetje terug te kunnen gaan naar hoe het vroeger was en daarom hebben we deze beslissing genomen", klinkt het.

Uiteraard zal dit op een veilige manier gebeuren en met voldoende afstand. Ook publiek is terug toegelaten, maar in totaal mag er maar 50 man in de zaal binnen, inclusief schepenen en gemeenteraadsleden. “Wie wil meevolgen moest zich op voorhand inschrijven. Zaterdag werd de laatste inschrijving geregistreerd en dus is de maximumcapaciteit al bereikt.”

Meer over Hambiance

Hamme

Vijt

politiek