Gemeentebestuur sensibiliseert fietsers opnieuw om licht aan te steken nu winterperiode er aankomt Koen Baten

08 oktober 2020

16u01 9 Hamme De winterperiode komt er weer aan en de dagen worden opnieuw donkerder. De gemeente Hamme startte vorig jaar daarom met een campagne om de veiligheid voor de fietsers te vergroten. Overal in het straatbeeld verscheen toen in tijdelijke verf ‘zet je licht aan’. “Deze actie willen we dit jaar graag opnieuw doen om de veiligheid te garanderen”, zegt schepen Koen Mettepenningen (CD&V).

De fiets wordt de laatste tijd meer en meer gebruikt in Hamme. Iets wat de gemeente uiteraard toejuicht en nog extra wil aanmoedigen. “De dagen worden echter donkerder, waardoor een goede zichtbaarheid cruciaal is”, klinkt het.

Daarom herneemt de gemeente de actie van vorig jaar. Op maar liefst 38 plaatsen werden er tekens aangebracht om fietsers te sensibiliseren dat ze hun licht moeten aanzetten om gezien te worden. “We doen dit op plaatsen waar veel fietsers passeren, zodat we voldoende aandacht trekken”, zegt de schepen. De plaatsen zijn over de hele gemeente en deelgemeenten gekozen.

Daarnaast zal ook de politie opnieuw starten met controles in de scholen. “Zij zullen nakijken of de fietsen wel in orde zijn qua veiligheid en verlichting”, klinkt het. “Zichtbaarheid is cruciaal en daar willen wij als gemeentebestuur zeker toe bijdragen”, besluit Mettepenningen.