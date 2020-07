Gemeentebestuur schept duidelijkheid over investering in kunstgrasvelden voor Vigor Wuitens Hamme Koen Baten

01 juli 2020

16u36 3 Hamme Het gemeentebestuur van Hamme wil duidelijkheid scheppen over de investering van een miljoen euro die ze gedaan hebben voor het kunstgrasveld van Vigor Wuitens Hamme. De gemoederen liepen hoog op de laatste dagen en hebben zelfs tot een klacht geleid van oppositiepartij Open Vld, waardoor de werken nu stil liggen. Op basis van vier punten scheppen ze nu duidelijkheid. “Onze gemeente heeft al jarenlang een traditie om te investeren in sport”, klinkt het vanuit het hele bestuur.

“Door de jaren heen hebben we als gemeente al verschillende keren geïnvesteerd in sport, denk maar aan de atletiekpiste, de bouw van een tweede sporthal op het Meulenbroek, ons openluchtzwembad enzovoort”, klinkt het. “De investering in de kunstgrasvelden kadert in deze traditie en was bovendien voorzien in het bestuursakkoord.”

Voor de gemeente was het nu de perfecte opportuniteit om te investeren in de voetbalterreinen. Beide terreinen die nu vervangen worden zijn al jaren in slechte staat. “Om de kwaliteit en de beste omstandigheden te geven voor onze jonge voetballers was ingrijpen noodzakelijk. Op deze manier brengen we Hamme terug aan de top qua infrastructuur in deze regio”, klinkt het. “Een groot voordeel is ook dat de jaarlijkse kosten aan het veld wegvallen omdat het nu om kunstgras gaat.”

Eigendom van gemeente

Een derde belangrijk punt voor de gemeente is de wijze waarop de investering gebeurde. Alle terreinen zijn eigendom van de gemeente, zo ook dat van Vigor Wuitens Hamme. De club kan hiervoor al jaren rekenen op een subsidie van 88.000 euro. “De komende vijftien jaar verminderen we deze subsidie met 66.000 euro als compensatie. Er zijn ook juridische afspraken gemaakt met de club, waarbij de gemeente altijd de terreinen in zijn eigendom zal behouden”, klinkt het.

Verder laat de gemeente ook weten dat er heel wat afspraken zijn gemaakt. “De kunstgrasvelden worden in eerste instantie gebruikt door Vigor Wuitens Hamme. Het rendement van kunstgras ligt veel hoger en kan bij alle weersomstandigheden goed bespeeld worden. Daarnaast benadrukken we als college dat we de realisatie van de velden wensten klaar te hebben tegen september, zodat de start van de jeugdcompetities niet in het gedrang komt. Uiteraard staat het iedereen vrij zich te beroepen op alle wettelijke middelen om deze investering en beslissing aan te vechten, maar dit zal bijna zeker een vertraging van de werken met zich mee brengen”, klinkt het.

Tot slot wil het bestuur ook nog het volgende meegeven. “Wij investeren niet alleen in sport in onze gemeente. In het bestuursakkoord dat werd afgesloten is er een budget voorzien van maar liefst 62 miljoen euro voor zorg en gezondheid, openbare werken en mobiliteit, jeugd, toerisme, cultuur en erfgoed en nog heel wat andere domeinen”, klinkt het. “Wij hopen hiermee voldoende duidelijkheid geschept te hebben in heel deze heisa.”