Gemeente vraagt mening over verkeer in Hamme Koen Baten

26 augustus 2020

12u06 0 Hamme Wat denk jij van het verkeer in de gemeente? Dat is de vraag die op dit moment via enquête wordt gesteld aan iedereen die in de vervoersregio Aalst, waaronder ook Hamme valt, woont. Het gemeentebestuur vraagt aan alle Hammenaars om de enquête in te vullen. Dat kan nog tot 15 september.

In 2018 besliste de Vlaamse overheid dat de lokale besturen meer zelf kunnen beslissen hoe ze ‘hun’ mobiliteit organiseren. Maar omdat verkeer natuurlijk niet stopt aan de grens van een gemeente werd Vlaanderen hiervoor opgedeeld in vijftien zogenaamde vervoerregio’s. In deze vervoerregio’s werken de Vlaamse overheid en de lokale besturen samen een mobiliteitsplan uit, specifiek voor hun regio. De gemeente Hamme valt onder vervoerregio Aalst.

Om er een beter zicht op te krijgen, wordt er nu aan de bewoners gevraagd wat zij van het verkeer in hun gemeente vinden en wat er beter kan in de vervoerregio om zo tot een goed mobiliteitsplan te komen waar zoveel mogelijk mensen achter staan. Dit gebeurt via een enquête waar verschillende vragen worden gesteld over onder andere het vrachtverkeer, hoe we de auto minder kunnen gebruiken enzovoort.

De enquête kan je invullen tot 15 september via deze link.