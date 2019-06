Gemeente voorziet 50.000 euro voor stroomvoorziening bij verplaatsing markt Koen Baten

17 juni 2019

Het gemeentebestuur van Hamme voorziet bij de verhuis van de wekelijkse zaterdagmarkt binnenkort ook een budget om de nodige stroomvoorzieningen te kunnen aanleggen. Wanneer de werken starten aan het marktplein moeten de marktkramers tijdelijk verhuizen, maar niet op alle locaties is er stroom voorzien. “Hiervoor voorzien we 50.000 euro om de nodige stroom aan te brengen en andere benodigdheden voor de marktkramers", klinkt het. Op welke locatie de markt zal komen is op dit moment nog altijd niet duidelijk. “Er is een studie gemaakt en we verwachten het verslag binnenkort waar de markt het beste zou komen. Hierbij is ook rekening gehouden met de marktkramers en de bewoners", klinkt het. Een van de mogelijkheden is het Tweebruggenplein of het Kaaiplein.