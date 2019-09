Gemeente voert asfalteringswerken uit in verschillende straten Koen Baten

24 september 2019

15u22 0 Hamme In Hamme zullen vanaf woensdag belangrijke asfalteringswerken plaatsvinden in verschillende straten. Onder meer in de Drapstraat, Damstraat en het stuk aan de Hooirt - Theet tussen de Beekstraat en de Weverstraat krijgen een laag nieuwe asfalt.

Tijdens de werken in al deze straten is er geen autoverkeer toegelaten en wordt er een omleiding voorzien. De werken vinden vroeger plaats dan gepland omwille van de weersomstandigheden.

Ook in de Kasteellaan tot en met de Vrijboomstraat in Kastel krijgen de straten een nieuwe laag asfalt. Tijdens de werken hier is er eenrichtingsverkeer richting Kastel. Het verkeer vanuit Kastel moet via de Sint-Bernarduswijk en de Kleinbroekstraat rijden.

Ook voor het busverkeer is er hinder door de werken. Op de website van De Lijn kan je daarover meer informatie vinden. De werken zouden duren tot 4 oktober.