Gemeente vindt concessiehouder voor brugwachtershuisje: Gebouw wordt omgevord tot ‘grand café’, site biedt ook plaats aan 45 assistentiewoningen Koen Baten

05 juli 2019

09u51 29 Hamme Na een lange zoektocht heeft de gemeente Hamme eindelijk een concessiehouder gevonden voor het brugwachtershuisje aan de Mirabrug. Springvis en Hero Construct zullen het pand, dat al lange tijd leeg stond, renoveren en ombouwen tot ‘grand café’. Ook de site achter het huisje zal een metamorfose ondergaan: het terrein wordt er verhoogd en zal plaats bieden aan 45 assistentiewoningen.

Na een lange en grondige zoektocht ging de gemeente Hamme in zee met Springvis en Hero Construct, die intekenden voor de concessie van het brugwachtershuisje. De site is erg belangrijk voor de gemeente en het was nodig om het gebouw opnieuw een functie te geven. In de concessie stonden wel enkele voorwaarden. Zo moest er een toeristisch fietspunt, fietsenstalling en een herstelpunt voor de fietsen ingericht worden. Binnenkort zal het brugwachtershuisje er heel anders gaan uitzien. “Het huis is beschermd onroerend erfgoed, dus we hebben heel wat studiewerk gehad om een concept te ontwerpen voor deze plaats”, zegt Bert Belon van Springvis.

Grand café

Het huis zelf zal binnenin volledig omgevormd worden tot wat ze noemen een ‘grand café’. Toegankelijk voor iedereen die er met de fiets passeert en even wil ontspannen en waar iedereen zich kan in thuis voelen. “Daarnaast voorzien we ook een soort van feestzaal, die gebruikt kan worden voor vergaderingen, kleine feestjes en andere acitiviteiten”, aldus Belon. De uitbating van het café is dan voorzien voor iemand met horeca-ervaring. “Het zal dan vooral een lokale speler zijn die ervaring heeft in het runnen van zo’n zaak.”

Er zal ook een sanitair blok voorzien worden en een infopunt waar de fietsers kaarten en informatie over de regio kunnen verkrijgen. “Buiten voorzien we dan ook een fietspunt waar je fietsen kan huren, schoonmaken of herstellen.” Aan het gebouw zelf wordt ook een AED-kit voorzien en eerste hulp bij kleine problemen zal er ook mogelijk zijn. “We hopen er samen met de concessiehouder een dynamische beleving van te maken die gedragen is door iedereen en ook duurzaam is”, vult schepen van Toerisme Tom Vermeire (sp.a) aan.

Assistentiewoningen

Niet alleen het brugwachtershuisje zal een grondige metamorfose ondergaan. Achter het huis komen er drie gebouwen met 45 assistentiewoningen voor 65 plussers. Het terrein zal hiervoor verhoogd worden zodat de woningen uitkijken op het water. “Het is een unieke locatie, met een goede verbinding naar het centrum”, klinkt het. De woningen zullen een mix zijn van huren en verkoop. “We hopen in 2020 te kunnen starten met alle projecten, de aanvragen en vergunningen zijn lopende. Hoe sneller we kunnen starten, hoe beter”, klinkt het.