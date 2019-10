Gemeente verwijdert te brede haag die parkeerplaatsen en tennisclub hindert Koen Baten

04 oktober 2019

12u24 1 Hamme De gemeente Hamme heeft in samenspraak met tennisclub TC78 aan de sportpleinstraat een oude cederhaag van 40 jaar oud verwijderd. De haag was te breed geworden en begon gevaarlijk te worden voor de bezoekers van de tennisclub en het openluchtzwembad dat er vlak naast ligt.

“De haag was intussen meer dan 1,5 meter breed en bracht de parkeerplaatsen in het gedrang”, zegt schepen van Sport Luk De Mey. “Ook de tennisclub ondervond hinder van de haag, daarom was het tijd die te verwijderen.”

Omdat er onder de haag een gasleiding van Fluvius lag, was het niet zo eenvoudig om de haag te verwijderen. “De leiding werd ook dieper gelegd zodat de veiligheid nu optimaal is”, klinkt het. De gemeente zal nu een nieuwe afsluiting plaatsen. “Er komt een hoge omheining met groene draad en doeken”, aldus De Mey. “We bekijken ook of het nodig is om nieuwe begroeiing aan de omheining te planten.”

De tennisclub is tevreden dat de oude haag nu weg is. “Dit veroorzaakte veel hinder voor onze club. Zo hebben we hebben maar liefst 600 tennisballen teruggevonden die we de afgelopen jaren in de haag waren kwijtgeraakt”, zegt Jan Van Dender.

De komende jaren plant de gemeente ook nog verschillende ingrepen in de club. Hiervoor worden op dit moment volop plannen gemaakt. “Maar het is nog te vroeg om hierover meer info te geven”, aldus De Mey. “Het is een bloeiende club en we willen hier zeker verder in investeren.”