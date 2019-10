Gemeente verkoopt plantenpakketen om meer groen te creëren in eigen tuin Koen Baten

21 oktober 2019

17u31 0 Hamme De gemeente Hamme houdt nog tot 31 oktober een ‘behaagactie' in de gemeente om de tuinen in Hamme om te vormen tot groene linten en zo bij te dragen voor de natuur en het klimaat. Daarvoor hebben ze enkele plantenpakketten samengesteld die te koop zijn vanaf 31 oktober en die je nu kan bestellen. “Het aantal bestellingen is beperkt, dus snel zijn is de boodschap”, zegt schepen van milieu Lotte Peeters.

“Je eigen tuin, hoe groot of hoe klein ook, kan een verschil maken voor natuur en klimaat. Gemengde hagen en houtkanten kunnen samen groene linten vormen en zijn belangrijke schakels in de versnipperde natuur. De gemeente Hamme wil haar steentje bijdragen en biedt pakketten streekeigen gemengde hagen aan tegen zeer voordelige prijzen”, zegt Peeters.

Er is keuze uit verschillende pakketten. Het gaat dan om geschoren haag, bloeiende haag, gemengde heg en natte grond. De pakketten zijn samengesteld uit 25 planten, waarbij het gaat om vijf planten van verschillende soorten. Elk pakket kost 10 euro. “Streekeigen planten zijn uitstekend voor de biodiversiteit en perfect aangepast aan de bodem en het klimaat van onze streek. Omdat deze planten beter aarden in je tuin, kan je er ook jarenlang zorgeloos van genieten”, aldus Lotte.

Indien er bewoners zijn die geen haag wensen te planten maar wel een hoekje vrij hebben worden er ook vogelbosjes aangeboden voor vijf euro. “Dit is ideaal voor een nestplaatsje voor vogels", klinkt het.

Voor meer info over de samenstelling van de pakketten of over de actie in het algemeen kan je op onze website terecht of bij onze milieudienst. Bestellen en direct afrekenen gebeurt aan de gemeentekassa in het nieuwe AC. De actie loopt tot 31 oktober, het aantal bestellingen is beperkt dus snel zijn is nodig. Voor het afhalen van de planten voorzien we eind november een afhaalmoment.