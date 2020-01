Gemeente start steunpunt om de vragen van ouders te beantwoorden over onderwijs, opvoeding en gezin Koen Baten

18 januari 2020

16u16 0 Hamme De gemeente Hamme is deze week gestart met een nieuw informatiepunt voor ouders en grootouders die met vragen zitten. Het steunpunt O.O.G. (Onderwijs, Opvoeding en Gezin) moet personen die met vragen zitten helpen op een laagdrempelige manier een antwoord te geven. “Kinderen zijn onze toekomst, we moeten hen alle kansen geven die ze verdienen", zegt Schepen van Gezin Ann Verschelden.

Het initiatief om het steunpunt op te starten komt van de schepen. Het beleid in Hamme wil oog hebben voor elk kind en voor elke jongere. Net daarom wil de schepen in het nieuwe administratieve centrum een plaats creëren waar iedereen met vragen naartoe kan komen. “Kinderen zijn het dierbaarste bezit van elke ouder. Deze opvoeden tot een stabiel jong persoon is een hele uitdaging gezien de hoge eisen die een maatschappij stelt", zegt Ann Verschelden. “Iedere ouder komt daardoor wel eens met vragen te zitten. Wij willen met dit steunpunt een spreekbuis vormen en mee helpen zoeken naar oplossingen", klinkt het.

Het steunpunt kreeg de naam O.O.G., dat staat voor Onderwijs Opvoeding en Gezin. Enkele jaren geleden werd het Huis van Het kind opgestart in Hamme. Het is in kader van dat initiatief dat het punt nu ook wordt opgericht. “Wij hebben oog voor elke jongere en elk kind dat hier aanwezig is en nood heeft om geholpen te worden."

In het steunpunt zitten verschillende organisaties die de vragen kunnen beantwoorden van de ouders. Onder meer de VZW Blijdorp, de gezinsbond, en de dienst samenleving en gezin zijn aanwezig. Daarnaast zijn er ook mogelijkheden om te praten over leerstoornissen zoals dyslexie en hoe dit kan terugbetaald worden. “ Ook spoor 56 zit in het steunpunt verweven, zij kunnen uitleg geven over het opvoeden en het opgroeien van het kind voor wie hier nood aan heeft”, aldus Verschelden.

Bij elke organisatie die in het steunpunt gevestigd is kunnen ook professionals terecht. “Niet alleen ouders kunnen vragen hebben. Het kan ook zijn dat leerkrachten, kinderverzorgers of maatschappelijk werkers vragen hebben over kinderen die zij onder hun vleugels hebben", klinkt het. “Ook voor hen is er zeker een plaats om vragen te stellen en ondersteuning te krijgen wanneer ze dit nodig hebben."

Als ouders nood hebben aan een gesprek of met een vraag zitten kunnen ze hiermee terecht in het administratief centrum van de gemeente. “Alle diensten die aanwezig zijn in het steunpunt houden hier een zitdag in Hamme", klinkt het. “Dit zal gebeuren op woensdag, volgens een bepaalde kalender die op de website zichtbaar is", klinkt het. Er werd ook een brochure opgemaakt waarin alle organisaties vermeld staan en met info in hoe ze je kunnen helpen.