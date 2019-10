Gemeente start samen met politiezone campagne op om fietsverlichting te doen branden Koen Baten

03 oktober 2019

18u00 0 Hamme De gemeente Hamme start in samenwerking met de gemeente Waasmunster en de politiezone een nieuwe campagne, ‘Fietser, zet je licht aan’, op voor de fietsers met een oproep om hun fietsverlichting te doen branden. De aftrap werd vandaag gegeven. Op gemeentelijke fietswegen en fietspaden zullen opvallende pictogrammen aangebracht worden.

“We doen dit vooral op de plaatsen waar regelmatig fietsers langskomen”, zegt schepen van mobiliteit Koen Mettepenningen. De locaties worden gekozen op basis van zichtbaarheid, plaatsgesteldheid, de drukte van de fietsers en de ondergrond. “Het zal zeker niet in elke straat komen want dan gaat de boodschap verloren, maar we willen toch wel een sterk signaal geven naar de fietsers toe", klinkt het.

Het pictogram is geel van kleur en zal met een tijdelijke verf aangebracht worden in het straatbeeld. De verf is op waterbasis, wat bijdraagt tot het aspect ter bescherming van de natuur en de omgeving. In Nederland hebben ze een studie gedaan waaruit bleek dat 45 procent van de fietsers zijn lichten aan stak bij het zien van zo een pictogram. “We verwachten dat ook de boodschap zal overgenomen worden hier in onze gemeenten", aldus Mettepenningen.