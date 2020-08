Gemeente start met proefopstellling voor meer verkeersveiligheid in Oostkouterwijk: van fietsstraten over eenrichtingsverkeer tot straten afsluiten Koen Baten

21 augustus 2020

16u14 4 Hamme Er heerst al heel wat bedrijvigheid in de Oostkouterwijk in Hamme. De zonnige Woonst is er bezig met het bouwen van tal van nieuwe woningen. De gemeente wil van de gelegenheid gebruik maken om er ook de verkeersveiligheid te verbeteren. Vanaf 27 augustus zal er gestart worden met een proefopstelling, met eenrichtingsverkeer en fietsstraten. “Na zes maanden volgt er een evaluatie en eventuele aanpassingen mocht dit nodig zijn”, zegt schepen van Mobiliteit Koen Mettepenningen (CD&V).

De Oostkouterwijk is één van de oudste wijken van Hamme. Huivestingsmaatschappij De Zonnige Woonst is err op dit moment volop aan het bouwen. De nieuwe gebouwen en heropwaardering van de plaats brengen ook een aanpassing in de verkeerssituatie met zich mee. De opstelling start al meteen volgende week. “Normaal gezien stond de proefopstelling al eerder op het programma dit jaar, maar door corona was niet alleen het dagelijkse leven heel anders, maar ook het verkeer waardoor we geen correcte weergave van de aanpassingen zouden krijgen”, vertelt mobiliteitsschepen Koen Mettepenningen.

Tijdens de testperiode zullen er rond het drukke verkeerspunt een pak nieuwe verkeersregels gelden. “Zo wordt de Veldstraat ter hoogte van leefschool ‘t Veertje een fietsstraat en dit tussen de Populierenstraat en het kruispunt met de Trutseleir”, klinkt het. “Auto’s mogen dus wel nog de straat in, maar moeten de fietsers voorrang geven en mogen niet inhalen.”

Eenrichtingsverkeer

In verschillende straten zal er tijdens de testperiode ook eenrichtingsverkeer gelden, waardoor je als het ware bijna een lus maakt en in één dezelfde richting rijdt. Zo zal onder meer de Acaciastraat en de Zilverberkstraat eenrichting worden, maar ook in de Filip De Pillecynlaan en de Pater Vertentenstraat geldt er slechts eenrichtingsverkeer. In de Oostkouterstraat, de populierenstraat en de Petrus van der Jeugdlaan blijft er tweerichtingsverkeer bestaan. Door de inrichting van de werf is er wel een parkeerverbod aan de Populierenstraat. Enkele straten worden ook volledig afgesloten voor al het verkeer om de veiligheid ten goede te komen.

“Op deze manier willen we de leefbaarheid in de wijk terug groter maken. Deze proefopstelling is dus nog lang niet bindend, maar loopt wel voldoende lang om een totaalbeeld te krijgen”, zegt Mettepenningen. “Nu hebben we nog een deel van de zomer mee, maar ook de herfst en de winter wat toch ook zeer belangrijk is.” De gemeente zal dit weekend nog een bewonersbrief rondsturen om alle bewoners nog eens extra op de hoogte te brengen. “We weten dat het kortdag is en daar willen we ons voor excuseren”, klinkt het.

Na zes maanden zal er gekeken worden of er aanpassingen nodig zijn aan de proefopstelling en waar er moet ingegrepen worden. “Opmerkingen over deze proefopstelling kunnen terecht bij de politie van Hamme/Waasmunster of bij De Zonnige Woonst of de gemeente Hamme”, klinkt het.

Wie opmerkingen heeft, kan naar deze adressen mailen: projecten@dezonnigewoonst.be, kathleen.schiettecat@police.belgium.eu, gemeentewerken@hamme.be.