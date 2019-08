Gemeente organiseert inzamelactie voor schoolmateriaal Koen Baten

02 augustus 2019

14u30 0 Hamme De gemeente Hamme heeft een project op poten gezet om schoolmateriaal in te zamelen voor ouders die het moeilijker hebben. In het onderwijs moeten heel wat zaken aangekocht worden die vaak een probleem vormen voor mensen in een financieel zwakkere positie.

Schepen voor Sociale Zaken en Armoedebestrijding Ann Verschelden heeft daarom een actie op poten gezet om zoveel mogelijk materiaal in te zamelen. De inzamelactie gaat door in 't Verhoog in Hamme, waar ook wekelijks voedselbedeling wordt gedaan.

Het materiaal kan binnengebracht worden tussen dinsdag en vrijdag van 9 tot 12 uur. Op zaterdag 3 augustus en op zaterdag 24 augustus kan je ook terecht bij het gemeentehuis op de dienst Welzijn, dit in de voormiddag.

De gemeente is vooral op zoek naar boekentassen, rugzakken, pennenzakken, turnzakken, mappen, schrijfblokken, kleurpotloden en stiften enzovoort. Zowel tweedehandsmateriaal als gloednieuwe schoolartikelen zijn welkom. Deze spullen zullen dan later overhandigd worden. “Wij hopen hiermee de kinderen en jongeren een duwtje in de rug te geven en ze een mooie start van het schooljaar te laten meemaken”, besluit Ann Verschelden.