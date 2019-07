Gemeente kiest voor diervriendelijk vuurwerk Koen Baten

03 juli 2019

In Hamme en Moerzeke zal tijdens de zomervakantie tot twee maal toe vuurwerk worden afgeschoten. Ze doen dit op 6 augustus in Hamme en op 3 september in Moerzeke, naar aanleiding van het afsluiten van het kermisweekend. Dit jaar heeft de gemeente gekozen voor een stil en diervriendelijk vuur- en lichtspektakel. Er zal wel nog vuurwerk aanwezig zijn, maar ook rook en lasers. De dieren zullen geen last ondervinden van de show.

Het vuurwerk op 6 augustus gaat door om 22.30 uur aan de atletiekpiste aan het Kaaiplein. Het vuurwerk op 3 september in Moerzeke gaat door op de terreinen van KVK Robur. Iedereen is welkom om te genieten van de prachtige shows.