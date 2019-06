Gemeente is op zoek naar kandidaten voor Miraprijs Koen Baten

05 juni 2019

14u43 3 Hamme Het is nog een hele tijd wachten tot de winnaar van de Miraprijs 2019 bekend gemaakt wordt, maar de gemeente is nu al op zoek naar kandidaten die kans maken. De Miraprijs wordt op 20 oktober 2019 zowel uitgereikt aan een persoon en een vereniging of instelling.

De kandidaten worden bekroond omwille van hun bijzondere verdienste of uitzonderlijke prestatie, die een extra uitstraling betekend heeft voor de gemeente. Dit kan op alle vlakken, zoals sport, cultuur of sociaal werk. De winnaars ontvangen een geldprijs van 250 euro in de vorm van cadeaubonnen.

Wie mensen kent die in aanmerking komen, mogen deze namen doorgeven aan de gemeente via de website. Dit moet gebeuren voor 28 juni om middernacht. Je kan het formulier via www.hamme.be/miraprijs ook uitprinten en daarna opsturen naar het Gemeentebestuur van Hamme, met vermelding Miraprijscomité.