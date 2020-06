Gemeente investeert miljoen euro in twee nieuwe kunstgrasvelden voor Vigor Wuitens Koen Baten

22 juni 2020

14u10 0 Hamme De gemeente Hamme schenkt voetbalclub Vigor Wuitens Hamme twee kunstgrasvelden. Die zouden er tegen begin september al moeten liggen. Prijskaartje: 1 miljoen euro. Op de achtergrond wordt ook gewerkt aan een grote fusie tussen de Hamse clubs VW, Robur en Hamme-Zogge. “Na vier jaar zijn we blij dat er schot komt in dit dossier”, klinkt het.

Het zijn woelige maanden geweest voor Vigor Wuitens Hamme, met een degradatie naar derde amateurklasse en een mogelijke overname door Sporting Lokeren. Ook een fusie met Hamme-Zogge sprong af. De club kent ondertussen wel bijval op infrastructureel vlak, met hulp van het gemeentebestuur. “Er zullen twee kunstgrasvelden worden aangelegd, in de eerste plaats voor onze jeugdwerking”, zegt waarnemend voorzitter Bart Steukers. “Zo kunnen we de 250 kinderen die bij ons spelen de opleiding geven die ze echt verdienen. In nood kent men zijn vrienden en daarom zijn we zeer blij met de steun van het gemeentebestuur.”

De gemeente betaalt de rekening en geeft voor de aanleg de grond waar nu twee oefenterreinen in natuurgras liggen aan de club in recht van opstal. “We investeren maar liefst een miljoen euro, maar er zijn echter wel voorwaarden aan verbonden”, vertelt schepen van Sport en Financiën Luk De Mey (CD&V). “Als de club verdwijnt of zou opgaan in een fusie, dan wordt de gemeente automatisch opnieuw eigenaar. Het moet vooral duidelijk zijn dat het om een goede investering gaat. Op de velden zoals ze er nu bijliggen, stond in het verleden nadat er twee maanden was op gespeeld geen sprietje gras meer. Dat zal nu verleden tijd zijn met de kunstgrasvelden die we trouwens ook openstellen voor de andere Hamse clubs, bij slecht weer. Zij kunnen er in overleg met het gemeentebestuur en op de uren dat Vigor Wuitens er niet op traint ook gebruik van maken.”

“Al 4 jaar bezig met dossier”

De kunstgrasvelden betekenen een stevige injectie in de sportinfrastructuur in Hamme. En die gebeurt weldoordacht. “We zijn al vier jaar met dit dossier bezig. De sportclubs zaten al voor de coronacrisis in minder goede papieren en het virus heeft er geen goed aan gedaan”, gaat schepen De Mey verder. “Een fusie tussen Hamme-Zogge en Vigor Wuitens sprong af, toch wil dat niet zeggen dat dat voor altijd zo is. We gaan kijken binnen het gemeentebestuur wat we met de drie clubs die in de Belgische Voetbalbond zijn ingeschreven gaan doen. Ze zullen op een andere, meer innovatieve manier moeten gaan werken en ook samenwerken. Binnen twee à drie jaar zou de vernieuwing er moeten zijn.”

Voor bedrijvigheid in de Sportpleinstraat zal Sportinfrabouw binnen enkele weken al zorgen. “Tegen begin september zouden de twee kunstgrasvelden en een oefenveldje er moeten liggen”, zegt Manu Vanryckeghem van Sportinfrabouw. “15.000 vierkante meter aan kunstgras, niet met rubberkorrels, maar met een instrooi van kurk. Ook het hekwerk krijgt een facelift en er worden paadjes aangelegd, zodat er niemand met vuile schoenen de velden hoeft te betreden.”