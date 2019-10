Gemeente heeft concessiehouder gevonden voor nieuw parkeerbeleid onder- en bovengronds Ondergronds parkeren blijft gratis tot groene parking aan Meulenbroek gerealiseerd is Koen Baten

21 oktober 2019

10u20 1 Hamme Het gemeentebestuur in Hamme gaat met Q-Park Indigo in zee om het nieuwe parkeerbeleid in de gemeente in gang te zetten. Vanaf dan zal er een pak meer controle zijn op het betalend parkeren door de firma, iets wat tot op vandaag niet kon, waardoor sommige bewoners een hele dag op dezelfde plaats bleven staan zonder te betalen. “We willen starten met het betalend parkeren vanaf 15 januari 2020", zegt schepen Koen Mettepenningen.

De nieuwe concessie rond het parkeren is een verbintenis tussen de gemeente en de Hamse investeringsmaatschappij (HIM). De HIM zal het ondergronds parkeren beheren in de concessie, de gemeente zal zich focussen op het bovengronds parkeren. Voor de concessie waren er twee spelers geïnteresseerd, maar uiteindelijk werd er gekozen voor Indigo en zou er gestart worden in 2020. “We willen werken in twee fases. De eerste fase zal de ondergrondse parking aan de Nieuwstraat worden en het bovengronds parkeren. De tweede fase is dan de parking aan het Marktplein, die er nu nog niet is natuurlijk", zegt Mettepenningen.

Er was al langer vraag om het parkeerbeleid beter te controleren en te beheren. Vooral de lokale handelaars en de middenstanders vroegen om een duidelijk plan. Vandaag de dag waren er ook al zones om te betalen, maar hier was zelden of nooit controle op, waardoor het even goed mogelijk was om een hele dag gratis te parkeren. “Dit zal in de toekomst niet meer mogelijk zijn. Indigo zelf zal personeel inzetten om het parkeren te controleren en te beboeten indien nodig. Bij een tijdsoverschrijding komt er een signaal bij de parkeerwachter en dan volgt er een boete van 25 euro”, klinkt het.

De inkomst van de parkeertickets gaat naar de gemeente en de HIM. Het bedrijf zelf krijgt inkomsten uit de prestaties die ze leveren. Er zal ook een commissie opgericht worden voor het parkeerbeleid die alles in de gaten zullen houden. Over de prijzen is op dit moment nog niet veel bekend. “Het bestek is gebaseerd op 1 euro per uur, maar dit kan variëren afhankelijk van de zone", zegt Mettepenningen.

Een belangrijk aspect bij de concessie voor het parkeren is dat deze nog niet meteen zal in gaan. “Op dit moment zijn er nog heel wat werken aan de gang, onder meer aan het marktplein waar een ondergrondse parking nog moet komen", klinkt het. “Ook de groene parking aan de Meulenbroeksite moet nog geplaatst worden, wat ongeveer 200 parkeerplaatsen zal opleveren.” Tot die tijd blijft het ondergronds parkeren aan de Nieuwstraat wel gratis voor de bewoners. “We willen de bevolking niet straffen zolang er nog parkeerplaatsen aangebouwd worden. Tot dan blijft het dus gratis en zullen we het niet betalend maken", besluit de schepen. In de toekomst staan er ook nog infovergaderingen gepland naar de bevolking en de handelaars toe.