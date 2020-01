Gemeente Hamme pakt uit met toeristische promofilm Koen Baten

14 januari 2020

15u24 2 Hamme De gemeente Hamme krijgt binnenkort zijn eigen toeristische promospot. De spot werd in avant première voorgesteld tijdens de nieuwjaarsreceptie en zal binnenkort overal te bekijken zijn. “Het is onze ambitie als bestuur om alle toeristische troeven die hier aanwezig zijn extra in de verf te zetten”, zegt schepen van Toerisme Tom Vermeire.

Het gemeentebestuur is er van overtuigd dat het toeristische potentieel dat de gemeente heeft te weinig naar buiten komt. “We zijn er ons wel van bewust als Hammenaar dat het er is, maar we blijven te bescheiden om het te etaleren", zegt Vermeire.

Met de toeristische spot willen ze hier verandering in brengen en de toeristen nog meer naar de gemeente toe trekken. “Het idee om een promotiefilmpje te maken kwam er kort na mijn aantreden als schepen van Toerisme”, klinkt het. “We zijn daarna in overleg gegaan met de medewerkers en de bestuurders van de EVA vzw toerisme."

Door en voor Hammenaars

Voor het maken van een professionele spot die tv-waardig zou zijn had de gemeente echter gigantische budgetten nodig. “Die hebben we niet voorhanden daarom dat we creatief moesten zijn. We besloten daarom om de spot te laten maken door en voor Hammenaars", aldus Vermeire.

De gemeente ging dan op zoek en kon uiteindelijk een team samenstellen die de spot zou maken. Onder leiding van Hammenaar en A-regisseur Tom Malin, die voor Sporza werkt, ging de gemeente in zee. Hij zorgde voor de regie, montage en de graphics. Hamme-liefhebber en cameraman Tom Van den Berghe zorgde voor de beelden in de spot. “De werkgroep bedacht dan samen het scenario voor de spot met als titel ‘een dag door Hamme'. In het filmpje figureren ook verschillende Hammenaars die graag wilden meewerken met de spot", klinkt het.

Tien uur beeldmateriaal

De schepen is bijzonder tevreden met het resultaat. Er werd meer dan tien uur bestaand beeldmateriaal gebruikt. “Uiteindelijk zijn we gestrand op een filmpje van net geen drie minuten, waarin we tonen wat Hamme te bieden heeft. We doen dit op een flitsend en snel tempo", klinkt het.

De spot zal officieel gelanceerd worden in april, maar de eerste reacties waren alvast positief. “De laatste afwerkingen en aanpassingen worden nu gedaan en dan lanceren we het filmpje op onze website en sociale media”, besluit Vermeire.