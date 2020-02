Gemeente geeft info over parkeerbeleid Koen Baten

14 februari 2020

09u22 2 Hamme Het parkeerbeleid van Hamme wordt voortaan in beheer uitgevoerd door Indigo Park Belgium. Het betalend parkeren was er de voorbije jaren ook al, maar wordt nu gecontroleerd door een externe firma. In principe verandert er niets, maar de gemeente wil de burgers informeren.

Vanaf nu is het betalend parkeren in Hamme in het beheer van Indigo Park Belgium. Op dit moment kan je alleen betalen aan de nieuwe parkeerautomaten, maar binnenkort komen er extra mogelijkheden bij. “Binnenkort kan je ook betalen per app of provider naar keuze. Zo verlies je geen tijd aan de automaten en betaal je per minuut", aldus schepen van mobiliteit Koen Mettepenningen.

De betalende zone is geldig van maandag tot en met vrijdag van 9.00 uur tot 18.00 uur. Zaterdag tot 17 uur. Gratis kort parkeren blijft mogelijk voor vijftien minuten.

In de kern van de gemeente is er de Shop & Go zone. Hier kan je gratis parkeren voor 30 minuten zonder parkeerschijf of parkeerticket. Wie langer parkeert zal een boete krijgen. Op dit moment worden er waarschuwingen uitgeschreven door Indigo. Er zijn ook nog steeds blauwe zones aanwezig waar je je parkeerkaart moet leggen. “Dit staat aangegeven met de juiste borden", klinkt het. De Shop&Go-plaatsen zijn uitgerust met ingebouwde sensoren, die automatisch na 30 minuten een signaal uitsturen naar een parkeerwachter in de buurt. De Shop&Go-plaatsen zijn geldig van maandag tot en met zaterdag, telkens van 9.00 uur tot 18.00 uur (excl. feestdagen en 11 juli).

Vanaf april zullen de slagbomen geplaatst worden in de ondergrondse parking aan de Nieuwstraat, maar voorlopig kan je daar nog steeds gratis parkeren. Als de slagbomen geplaatst zijn, blijft het gratis parkeren ook mogelijk gedurende tien uur, tot zolang de gratis parking aan de Meulenbroekstraat nog niet gerealiseerd is.

Wie zich niet aan de regels houdt riskeert een boete van 25 euro die geïnd zal worden door Indigo. Deze dien je binnen de vijf dagen te betalen.

Via de gemeente kan je nog meer info vinden over de parkings. Je kan dit vinden door te surfen naar www.hamme.be/parkings