Gemeente deelt opnieuw corona cadeaubonnen uit na groot succes Koen Baten

13 augustus 2020

17u24 0 Hamme Ondernemend Hamme en het gemeentebestuur lanceerden in juni een speciale corona cadeaubon. Op minder dan een maand tijd waren al 450 cadeaubonnen de deur uit en is de vraag nog steeds groot. “Daarom brengen we nu nog 1.000 extra cadeaubonnen uit", aldus de gemeente.

In de eerste fase in juni werden er 500 cadeaubonnen opgemaakt. Dit was goed voor een investering van 5.000 euro die gedragen werd door Ondernemend Hamme. Er werd op deze manier ook 25.000 euro gepompt in de lokale economie.

De cadeaubonnen vlogen de deur uit en daarom worden er nu nog eens 1.000 cadeaubonnen gemaakt. De bon heeft een aankoopwaarde van 20 euro en een winkelwaarde van 25 euro. “Dit zorgt nog eens voor 25.000 euro extra die in de lokale economie gestoken wordt", klinkt het. Het aankoopbedrag ligt iets lager, dit op vraag van de bewoners zodat het ook kan gebruikt worden bij aankopen bij de bakker en de slager”, zegt schepen Tom Vermeire.

Het lokale shoppen is gestegen de laatste maanden. De gemeente voorziet hierdoor graag een extra ondersteuning. De tijdelijke cadeaubon is bij elke winkel geldig in Hamme en kan gebruikt worden tot 31 december 2020. De cadeaubonnen kunnen op verschillende locaties aangekocht worden in de gemeente.