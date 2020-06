Gemeente biedt twee alternatieven aan om toch 11 juli te vieren

Koen Baten

26 juni 2020

17u05 0 Hamme De gemeente Hamme had op 11 juli dit jaar een groot feest voorzien in het Park Kerckwijk in Hamme, maar toen het coronavirus hard toe sloeg werden meteen alle voorbereidingen on hold gezet en het project geannuleerd. De gemeente wil nu toch nog iets doen voor de bevolking en biedt twee alternatieven aan. “Enerzijds zorgen we voor een online alternatief, anderzijds organiseren we een klein concert”, klinkt het.

Voor het digitale alternatief hebben enkele Hammenaars meegewerkt waaronder Katrien Van Moerzeke, Prinses Carnaval, en acteur Ron de Rauw, die in dertigers mee speelt. Voor dit initiatief roept de gemeente ook de Hammenaar op om zelf een filmpje te maken van hoe ze feesten in hun kot. “Alles is toegelaten in de juiste bubbels en het mag ‘goed zot’ zijn”, klinkt het. Tegen 8 juli wil de gemeente alle filmpjes verzameld hebben om deze op 11 juli af te spelen. De filmpjes kunnen ingezonden worden via www.feestinhamme.be. Iedereen die een filmpje maakt, krijgt een fijne attentie. Voor inspiratie kan je kijken naar de filmpjes die nu al op de website staan.

Naast het digitale feest is er ook een klein concert voorzien in de tuin van het cultureel centrum Jan Tervaert. Dit gaat door om 19.30 uur. Er zullen dan twee intieme optredens gegeven worden. De toegang is gratis. Onder meer Isabelle A. en Daalman zullen er samen optreden. “Aangezien wij voor deze activiteit onderhevig zijn aan de coronamaatregelen zijn de plaatsen beperkt. Het is nodig om vooraf in te schrijven via www.jantervaert.be. We vragen om te reserveren met je gekozen bubbel. Je zit dan gedurende het hele concert samen met de mensen waarvoor je gereserveerd hebt”, klinkt het.