Gemeente biedt kippen te koop aan voor inwoners Koen Baten

29 april 2020

14u48 0 Hamme De gemeente Hamme organiseert voor de derde keer een verkoop van kippen aan. Elk Hams gezin kan twee kippen aankopen tegen een kleine prijs. De bedoeling is om de hoeveelheid Groenten, fruit en tuinafval te verminderen.

De bedoeling van de actie is om de GFT-berg te verminderen en de bewoners kennis te laten maken met het kringlooptuinieren. Per gezin kan je twee kippen aankopen voor de prijs van 8 euro per stel. Het zijn jonge leghennen van het ras Isa Brown.

De kippen kunnen op 13 juni afgehaald worden aan het Zwaarveld in Hamme, aan de gebouwen van de gemeente. Door de coronacrisis is het uiteraard niet mogelijk om te betalen aan de kassa. De inwoners die graag kippen willen worden verzocht via overschrijving het bedrag op de rekening te zetten. Ten laatste op 4 juni moet het bedrag op het rekeningnummer gestort worden.

De acht euro schrijf je over naar BE80 0960 0023 6977 met vermelding van je telefoonnummer en het woord kippenproject. Inwoners die overgeschreven hebben krijgen een factuur per post toegestuurd als betaalbewijs. Wie kippen bestelde wordt persoonlijk verwittigd.