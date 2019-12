Gemeente beschikt voortaan over gloednieuwe veegwagen Koen Baten

06 december 2019

16u24 0 Hamme De gemeente Hamme heeft opnieuw geïnvesteerd in de vernieuwing van het wagenpark. Deze keer werd een gloednieuwe veegmachine aangekocht, ter vervanging van de oude die tien jaar dienst heeft gedaan. De nieuwe machine is, op dit moment, de beste op de markt, en is uitgerust met de modernste apparatuur. De gemeente beschikt voortaan ook over een nieuwe vrachtwagen die kan uitrijden om banen te strooien.

Het voertuig werd eind november geleverd aan de gemeente en is meteen inzetbaar. De kostprijs bedraagt 206.916 euro. “De veegmachine is ook uitgerust met een zuigslang die kan ingrijpen bij acute problemen zoals het ledigen van een riool”, klinkt het. De wagen beschikt over een euro 6 dieselmotor, en is dus ‘goed’ voor het milieu. “Bovendien is hij voorzien van de laatste technologie en heeft hij een 360 graden camera waardoor de bestuurder een duidelijk beeld kan krijgen van het werkveld”, klinkt het. De nieuwe machine is de beste op de markt op dit moment.

Naast de nieuwe veegmachine heeft de gemeente ook al een tijdje een nieuwe vrachtwagen in gebruik. Deze zal ook tijdens de winter ingezet worden om de banen te strooien. “Hij heeft al een keer uitgereden deze winter om te strooien”, zegt schepen Koen Mettepenningen. “Hij beschikt ook over een dodehoekcamera en een achteruitrijcamera waardoor er meer veiligheid voor de werknemers en de omstaanders is.” Voor deze vrachtwagen werd 143.680 euro neergeteld. In de toekomst plant de gemeente nog vernieuwingen voor het wagenpark.