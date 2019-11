Gemeenschapsonderwijs in Hamme houdt loopwedstrijd voor Rode Neuzen Dag Koen Baten

28 november 2019

16u50 13 Hamme Het gemeenschapsonderwijs in Hamme heeft deze namiddag een loopwedstrijd gehouden voor ten voordele van Rode Neuzendag. De lopers van GO Mira doorkruisten alle drie de GO! scholen die aanwezig zijn in Hamme voor het goede doel. Ze liepen ook door de gangen en de klaslokalen. De school deed in totaal twee acties en haalde hier mee 1.100 euro op voor het goede doel.

De Mirathon, zoals de loopwedstrijd werd genoemd startte in de Loystraat deze namiddag en legde een parcours af van zes of negen kilometer. Heel wat leerlingen deden enthousiast mee met de wedstrijd. Ook de directeur van de school liep mee met de wedstrijd. Op deze manier probeerden ze geld in te halen door dat je de leerlingen en de leerkrachten kon sponsoren.

Bij de loopwedstrijd waren ongeveer 130 lopers, zowel leerlinge, directie als enkele ouders. “We hebben hier ongeveer 300 euro opgehaald. Bij een spaghettiavond eerder hebben we ook 800 euro opgehaald voor het goede doel waardoor we samen 1.100 euro hebben, een bedrag waar ik zeer fier op ben", zegt directeur Vincent Browet.