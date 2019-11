Geldboete voor bestuurder die auto in gracht parkeert om 4 uur ‘s ochtends: “Was op weg naar fitness” Koen Baten

Daan L. uit Hamme moest zich dinsdagochtend verantwoorden voor een verkeersongeval in Hamme. De man parkeerde zijn voertuig om 4 uur 's ochtends in de gracht en ging dan te voet naar huis. Pas vier uur later werd zijn auto gevonden door de politie. "Ik wilde nog voor mijn werk naar de fitness gaan in Lokeren, maar moest me keren in een smalle straat en belandde zo in de gracht", aldus L.

Politierechter Peter D’Hondt twijfelde sterk aan het verhaal van de beklaagde en vroeg zich af of er niets anders speelde. De man zei dat hij geen probleem had, maar dat hij zich gewoon vergist had van baan om naar de fitness te rijden. “Ik woonde nog niet lang in Hamme en reed in een baan enkel voor landbouwvoertuigen. Ik kwam een sluis tegen en moest me daarom keren, maar toen liep het mis", aldus L.

Gsm achtergelaten

Na het ongeval verliet de man zijn voertuig en ging hij naar huis. De politie trof zijn wagen enkele uren later aan, alsook zijn gsm die hij in de wagen had achtergelaten. “Ik vond men gsm niet meteen terug waardoor ik niet kon bellen", gaf hij toe.

De politierechter twijfelde even om hem nog te laten onderzoeken, maar na het pleidooi van de advocaat liet hij deze gedachte varen. Hij veroordeelde L. uiteindelijk tot een geldboete van slechts 240 euro.